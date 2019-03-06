У Путина объяснили прекращение отправок "гумконвоев" на оккупированный Донбасс

Последний «гумконвой» был отправлен в оккупированные части Донецкой и Луганской областей 20 декабря 2018 года

В Кремле объяснили прекращение отправок так называемых «гуманитарных конвоев» проведением «оценки потребностей» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, почему Россия прекратила в этому году отправку «гумконвоев».

«Это не значит, что эта практика прервана, там просто происходит оценка потребностей, и, в зависимости от того, каковы эти потребности и требуется ли оказание такой помощи, тогда принимается соответствующее решение», - сказал Песков.

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Он подчеркнул, что нет «никаких системных или иных изменений в подходах» в оказании «помощи» оккупированному Донбассу.

Как сообщал УНИАН, последний «гумконвой» был отправлен в оккупированные части Донецкой и Луганской областей 20 декабря 2018 года.

Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты. В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».