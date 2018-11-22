На оккупированные территории Донбасса прибыл очередной "гумконвой" из России

В МЧС РФ заявляют, что затем весь груз будет распределен среди «нуждающегося населения».

Автомобили 83-й «гуманитарной колонны» МЧС России прибыли в пункты назначения на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

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«Автомобили 83-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи», - говорится в сообщении.

Далее весь груз будет распределен среди «нуждающегося населения», сообщили в министерстве.

По данным МЧС РФ, «в составе колонны более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов».

Как сообщал УНИАН, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.

Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».