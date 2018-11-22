На оккупированные территории Донбасса прибыл очередной "гумконвой" из России
Автомобили 83-й «гуманитарной колонны» МЧС России прибыли в пункты назначения на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.
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«Автомобили 83-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи», - говорится в сообщении.
Далее весь груз будет распределен среди «нуждающегося населения», сообщили в министерстве.
По данным МЧС РФ, «в составе колонны более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов».
Как сообщал УНИАН, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.
Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.
В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».