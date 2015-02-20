Россия перебросила под Мариуполь боевиков, танки и минометную батарею - Тымчук
10:14, 20 февраля 2015Война
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Вместе с данной группой прибыла разведывательная группа, укомплектованная военнослужащими ГРУ ГШ ВС РФ.
REUTERS
В Безыменное под Мариуполем из России прибывает пополнение для боевиков с танками и орудиями.
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"В район н.п.Безыменное (район Новоазовска) с территории РФ прибыла смешанная группа боевиков и российских наемников численностью до усиленной роты (130 чел., 4 танка, 6 грузовиков, 6 орудий Д-30 и минометная батарея). Вместе с данной группой прибыла разведывательная группа, укомплектованная военнослужащими ГРУ ГШ ВС РФ: 17 чел., 3 джипа и микроавтобус", - говорится в сообщении.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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