Россия перебросила под Мариуполь боевиков, танки и минометную батарею - Тымчук

В Безыменное под Мариуполем из России прибывает пополнение для боевиков с танками и орудиями.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ зоне АТО происходит передвижение необозначенных военных конвоев - ОБСЕ

"В район н.п.Безыменное (район Новоазовска) с территории РФ прибыла смешанная группа боевиков и российских наемников численностью до усиленной роты (130 чел., 4 танка, 6 грузовиков, 6 орудий Д-30 и минометная батарея). Вместе с данной группой прибыла разведывательная группа, укомплектованная военнослужащими ГРУ ГШ ВС РФ: 17 чел., 3 джипа и микроавтобус", - говорится в сообщении.