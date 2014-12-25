Боевики пытаются пополнить свои ряды подростками - АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Антитеррористической операции Андрей Лысенко.

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"По оперативным данным, бандформирования «ДНР» пытаются пополнить свои ряды за счет мобилизации местных детей и подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Напоминаем, что это вопиющее нарушение статьи 38 Конвенции о правах ребенка", - сказал Лысенко.