Боевики пытаются пополнить свои ряды подростками - АТО
13:18, 25 декабря 2014Политика
0
Боевики ДНР пытаются мобилизовать в свои ряды подростков.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Антитеррористической операции Андрей Лысенко.
Читайте такжеБоевики не дают возможности эвакуировать больницы и соцучреждения
"По оперативным данным, бандформирования «ДНР» пытаются пополнить свои ряды за счет мобилизации местных детей и подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Напоминаем, что это вопиющее нарушение статьи 38 Конвенции о правах ребенка", - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter