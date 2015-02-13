Боевики обстреляли Артемовск, есть жертвы (фото, видео)
18:06, 13 февраля 2015Война
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В результате обстрела боевиков погиб 7-летний ребенок.
Снаряд, который попал в район школы / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Боевики обстреляли Артёмовск из "Града", погиб 7-летний ребенок.
Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
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По его словам, «попадание в районе школы № 4 по ул.Загородняя, 22. Погиб ребенок, 7 лет. На месте работает следственно-оперативная группа Артемовского горотдела милиции».
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