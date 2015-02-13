Возле Гранитного боевики из минометов обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, боевики после рейда украинской бронегруппы на свой левый фланг открыли беспорядочный минометный огонь по передним позициям сил АТО.

"После нанесения двух ответных огневых ударов украинской артиллерией минометы противника прекратили огонь. Однако боевики продолжают наносить удары по позициям украинских войск в данном районе из района Докучаевска и Еленовки из САУ и РСЗО "Град" (отмечается работа двух огневых подразделений - 12 САУ и 4 установки РСЗО).