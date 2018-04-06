Сенатор США побывал на Донбассе и рассказал о решении властей передать Украине снайперские комплексы

Одно из недавних решений американских законодателей и администрации – предоставить снайперские комплексы украинской армии.

Американский сенатор Роберт Портман, во время визита в Украину, пообещал, что в придачу к "Джавелинам" США предоставят ВСУ снайперские комплексы.

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Об этом информирует Голос Америки. "Администрация Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта администрация, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты", - добавил Портман.

Он подчеркнул, что, кроме "Джавелинов", вскоре Украина получит и снайперские комплексы.

"Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор гибнут украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации – предоставить снайперские комплексы украинской армии", - сказал Портман.

Напомним, США заложили в своем оборонном бюджете на 2018 год 350 млн долларов на помощь Украине.