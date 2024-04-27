Какой церковный праздник отмечают 28 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

28 апреля православные верующие отмечают большой православный праздник - Вход Господень в Иерусалим. Также в этот день по новому церковному календарю почитают Львовскую икону Божией Матери "Одигитрия". О традициях и приметах 28 апреля, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

28 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

28 апреля в 2024 году православне отмечают великий праздник - Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье. В этот день вспоминают, как Иисус Христос верхом на осле въехал в Иерусалим, где его встретил радостный народ и в знак уважения устелил дорогу пальмовыми ветвями. Встречающие Спасителя надеялись, что Иисус освободит их от рабства Римской Империи, но не понимали тогда, что Он готовится даровать им не земное, а небесное спасение.

У нас символом праздника являются веточки вербы, поэтому и воскресенье называется Вербным. В храмах в этот день проходят торжественные службы, на которых освящают вербовые веточки - как символ победы жизни над смертью.

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28 апреля, в первое воскресенье после дня памяти Юрия Победителя (23 апреля по новому стилю) почитают Львовскую икону Божией Матери "Одигитрия".

Икона Львовской Богородицы - одна из самых интересных и загадочных достопримечательностей украинской церковной культуры. Считается, что икона написана в ХIV веке в традиции православного иконописца.

Директор Львовской галереи искусств, искусствовед Борис Возницкий утверждал, что икона была перенесена из одной из львовских церквей в латинскую кафедру из-за пожара в городе в 1527 г. Во времена латинского архиепископа Яна Соликовского образ передали армянам - с тех пор он хранился в армянском соборе до ХХ в. После Второй мировой войны святыня на какой-то период исчезла из поля зрения, а в 1984 году была выкуплена от частного лица в фонды Львовской картинной галереи. С тех пор оригинальная икона хранилась в часовне Дворца Потоцких, а затем - в музее "Ивана Георгия Пинзеля" на площади Мытной.

Название "Одигитрия" происходит от греческого слова, которое означает "указующая путь", "путеводительница". Львовская Богородица более 600 лет является святыней Львова.

Праздник 28 апреля по старому стилю - день памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.

О чем говорят приметы на 28 апреля

В народном календаре 28 апреля - праздник Вербное воскресенье. Приметы дня указывают на то, какой будет погода и урожай:

погода теплая и ясная - осенью будет обильный урожай;

мороз ударил - будет урожай гречки и пшеницы;

ветреная погода - к прохладному лету.

Также подмечают: если береза распустилась раньше ольхи - лето будет сухим, а если ольха первой - дождливым.

Что можно делать 28 апреля

В Вербное воскресенье хорошо посетить церковную службу, а после освятить веточки вербы. Их срезают накануне, в Лазареву субботу.

Освященные веточки ставят дома возле иконы. Если возможности пойти в храм нет, то вербу можно окропить святой водой самому и прочитать молитву на "освящение всякой вещи" (из молитвослова). Чтобы веточки вербы простояли дольше, их ставят в вазу без воды или кладут рядом с иконой. В народе считается, что освященная верба защищает семью от бед и имеет целебные свойства. Вербовые веточки положено хранить ровно двенадцать месяцев, после чего их нужно сжечь и предать земле или выбросить в реку.

Также одна из традиций этого дня - близкие люди слегка бьют друг друга ветвями вербы, чтобы изгнать болезнь и порчу. Но ветви вербы - не главное в празднике, в первую очередь Господу нужны наши молитвы и добрые дела.

Продолжается Великий пост 2024, но тем, кто постится, в праздник есть послабление - можно есть горячую пищу с маслом и рыбу, можно выпить немного вина.

Что нельзя делать 28 апреля

Как и во все двунадесятые праздники, сегодня строго запрещено спорить, кричать и ругаться. Следует воздержаться от шумных мероприятий, излишеств в еде и физических нагрузок - нельзя работать, заниматься уборкой и другими домашними делами. Время нужно посвятить духовному, а не мирскому.

28 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

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