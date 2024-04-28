За неделю до светлой Пасхи православные отмечают один з 12 великих церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим. Его также называют Вербное воскресенье, так как традиции этого дня связаны с веточками вербы. Как красиво поздравить родных, близких и знакомых на Вербное воскресенье - открытки и душевные пожелания в прозе и стихах к этой светлой дате вы найдете в подборке ниже.
Вербное воскресенье - поздравления в прозе
Поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Встретьте этот день с чистой душой и сердцем, желаю вам крепкой веры и всеобъемлющего счастья!
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С Вербным воскресеньем! Пусть дни будут радостными и светлыми, а всё плохое останется позади. Желаю тебе и твоей семье здоровья, благополучия и счастья! Всегда любите и поддерживайте друг друга!
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В этот чудесный праздник желаю вам мира, добра и душевного тепла! Пусть в сердце всегда будет место для надежды, любви к ближнему и веры в Господа. С Вербным воскресеньем!
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С Вербным воскресеньем вас! Пусть ваш дом будет полон искренних улыбок, взаимопонимания и счастья. Пусть мечты сбываются, а несчастья и неудачи обходят стороной!
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С Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет вам и вашим родным покой, счастье и благие вести!
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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вербовая ветка принесет вам здоровье, бодрость и долголетие, а дом покинет все лихое. Пусть мир и любовь всегда будут с вами!
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С Вербным воскресеньем! В этот святой день пусть исполнятся сокровенные желания! Пусть день наполнится чудесами подобно тем, что совершал Спаситель! Пусть вера ваша будет крепка и незыблема, счастья и благополучия родным и близким.
Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
Пусть с вербной веточкой в ваш дом
Приходит умиротворенье,
Пусть будет счастлив каждый в нём
Не только в это воскресенье.
С праздником Вербное воскресенье!
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С Вербным воскресеньем,
С солнышком в окне.
Пусть добавит радости
Этот день тебе!
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С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.
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Желаю добра вам, тепла и здоровья,
Пусть Бог бережет и семью, и ваш дом,
А веточка вербы согреет любовью,
И счастье сияет в сердцах огоньком.
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Воскресенье вербное,
Веточка целебная.
В этот день пусть сбудется
Доброе, волшебное.
Будет пусть согласие.
Дней хороших ясных вам.
Сердцем будьте добрые
И живите счастливо!
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Пусть эта верба принесет
Вам счастья и везения.
Спешу поздравить от души
Вас с Вербным Воскресением.
Пусть будет радостно всегда
И на душе, и в доме.
На сердце чистая любовь,
И ничего чтоб кроме!
Открытки с Вербным воскресеньем
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