28 апреля православные верующие отмечают Вербное воскресенье 2024.

За неделю до светлой Пасхи православные отмечают один з 12 великих церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим. Его также называют Вербное воскресенье, так как традиции этого дня связаны с веточками вербы. Как красиво поздравить родных, близких и знакомых на Вербное воскресенье - открытки и душевные пожелания в прозе и стихах к этой светлой дате вы найдете в подборке ниже.

Вербное воскресенье - поздравления в прозе

Поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Встретьте этот день с чистой душой и сердцем, желаю вам крепкой веры и всеобъемлющего счастья!

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Видео дня

С Вербным воскресеньем! Пусть дни будут радостными и светлыми, а всё плохое останется позади. Желаю тебе и твоей семье здоровья, благополучия и счастья! Всегда любите и поддерживайте друг друга!

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В этот чудесный праздник желаю вам мира, добра и душевного тепла! Пусть в сердце всегда будет место для надежды, любви к ближнему и веры в Господа. С Вербным воскресеньем!

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С Вербным воскресеньем вас! Пусть ваш дом будет полон искренних улыбок, взаимопонимания и счастья. Пусть мечты сбываются, а несчастья и неудачи обходят стороной!

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С Вербным воскресеньем! Пусть этот день принесет вам и вашим родным покой, счастье и благие вести!

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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вербовая ветка принесет вам здоровье, бодрость и долголетие, а дом покинет все лихое. Пусть мир и любовь всегда будут с вами!

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С Вербным воскресеньем! В этот святой день пусть исполнятся сокровенные желания! Пусть день наполнится чудесами подобно тем, что совершал Спаситель! Пусть вера ваша будет крепка и незыблема, счастья и благополучия родным и близким.

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

Пусть с вербной веточкой в ваш дом

Приходит умиротворенье,

Пусть будет счастлив каждый в нём

Не только в это воскресенье.

С праздником Вербное воскресенье!

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С Вербным воскресеньем,

С солнышком в окне.

Пусть добавит радости

Этот день тебе!

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С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!

Радости вам, мира, счастья и добра,

Веры и надежды, праведных поступков

Всем в домах уюта и Божьего тепла.

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Желаю добра вам, тепла и здоровья,

Пусть Бог бережет и семью, и ваш дом,

А веточка вербы согреет любовью,

И счастье сияет в сердцах огоньком.

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Воскресенье вербное,

Веточка целебная.

В этот день пусть сбудется

Доброе, волшебное.

Будет пусть согласие.

Дней хороших ясных вам.

Сердцем будьте добрые

И живите счастливо!

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Пусть эта верба принесет

Вам счастья и везения.

Спешу поздравить от души

Вас с Вербным Воскресением.

Пусть будет радостно всегда

И на душе, и в доме.

На сердце чистая любовь,

И ничего чтоб кроме!

Открытки с Вербным воскресеньем

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