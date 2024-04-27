Часть населенного пункта, в которой находится противник, находится под огневым контролем ВСУ.

Российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в поселке Очеретино Донецкой области. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Врагу удалось прорваться и закрепиться в определенной части этого населенного пункта. Сейчас часть населенного пункта, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои, ситуация контролируется подразделениями Сил обороны", - рассказал он.

Волошин также сообщил, что для того, чтобы развить свой тактический успех в районе Очеретино, враг сосредоточил на этом направлении четыре бригады ВС РФ.

Видео дня

"С нашей стороны принимаются все меры для стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращения контроля над Очеретино. С этой целью также введены дополнительные средства и силы из резерва", - подчеркнул представитель ОСУВ "Хортица".

Ситуация на Авдеевском направлении - новости

Как сообщал BILD, оккупанты захватили село Соловьево, таким образом расширив прорыв в районе Очеретино. Как сообщал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, российские оккупанты перебрасывают новые резервы на Покровское направление в Донецкой области, враг втрое превосходит в живой силе.

В Forbes отмечали, что украинцы "почти наверняка" потеряют несколько сел вокруг Очеретино.

Вас также могут заинтересовать новости: