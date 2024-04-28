Ситуация на фронте очень тяжелая, и есть большая проблема, которая заключается в нехватке человеческого ресурса. Об этом сказал командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.
"Силы обороны Украины ситуацию сдерживают, но на самом деле ситуация очень тяжелая. Я думаю, что вы сами видите, как обновляется карта DeepState, и видите, какое количество украинских территорий просто уничтожается. Она уничтожается вместе с гражданскими людьми, вместе с военными. Мы стоим, но есть большая проблема", – подчеркнул он в эфире телеканала "Мы – Украина".
По словам военного, если раньше большая проблема заключалась в артиллерийских снарядах, в системах ближнего и дальнего поражения, в бронетехнике, то сейчас – в человеческом ресурсе.
"Очень сильно надеюсь, что закон о мобилизации это изменит, но еще надо подождать, пока он полноценно вступит в действие, и придут новые люди, которые помогут нам сдерживать наступление противника и идти в контрнаступление", – резюмировал Кухарчук.
Война в Украине: ситуация на фронте
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Однако пока вражеских военных в городе нет, отметил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
В то же время россияне прорвались и закрепились в Очеретино на Донетчине. Украинские защитники принимают меры, чтобы выбить врага оттуда. Там продолжаются тяжелые бои.
Кроме того, DeepState сообщает, что российские войска оккупировали Бердычи Донецкой области.