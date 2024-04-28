В частности, захват Часового Яра открыл бы путь к более широкому наступлению России в Донецкой области.

Россия стремится любой ценой захватить город Часов Яр Донецкой области. Он расположен менее чем в 10 км к западу от разрушенного оккупантами города Бахмут.

"Российские войска продвигаются вперед на востоке Украины после захвата Авдеевки в феврале и поглощают села в этом районе. Но Часов Яр является ключевой целью для России, которая использует группировку из более 20 000 солдат для наступления на город", – пишет Sky News.

Украина уступает врагу как по количеству вооружения, так и по численности войск. Но ее преимущество в том, что Часов Яр расположен на возвышенности, которая служит естественным оборонительным сооружением. Этот город является самой высокой точкой в этом районе, и разделен на востоке каналом "Северский Донец – Донбасс".

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Отмечается, что Часов Яр использовался украинскими защитниками как опорный пункт еще когда Россия впервые вторглась на Донбасс в 2014 году. В том городе располагался ключевой военный госпиталь, а также штаб Операции объединенных сил. С начала полномасштабного российского вторжения Украина использует город как центр перегруппировки и базу огневой поддержки.

"Существует еще одна причина, почему Россия нацелилась на город. Захват Часового Яра открыл бы путь к более широкому наступлению России в Донецкой области, которая сейчас на 50% находится под российским контролем. Россия уже достигла окрестностей Часов Яра, и украинские официальные лица предупредили, что Москва хочет захватить город до российского военного праздника 9 мая", – резюмирует издание.

Война в Украине: ситуация в Донецкой области

Ситуация вокруг Часового Яра сложная, но Силы обороны контролируют ситуацию, заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. Он отметил, что российских войск в самом городе нет.

В то же время он сообщил, что россияне прорвались и закрепились в Очеретино Донецкой области. Украинские военные принимают меры, чтобы выбить их оттуда.

Между тем DeepState пишет, что Россия взяла Бердичи и вывесила флаг-тряпку на западных окраинах этого населенного пункта. Отмечается, что удерживать линию соприкосновения в нынешнем виде невозможно, поэтому отход с северных окраин села является вынужденной мерой. Аналитики подчеркнули, что сейчас самое главное – это сохранение жизней украинских военных.

Что касается общей картины, то главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте сложная, с тенденцией к обострению. Он отметил, что своевременное поступление вооружений в Украину имеет ключевое значение.

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