Сегодня - 28 апреля - "Праздник молодых и зеленых", День рождения воздушного кондиционера, Всемирный день охраны труда, День химической безопасности, Международный день поисково-спасательных собак, День космического туриста, День "Заплати вперед", Международный день памяти рабочих. 28 апреля - 118-й день года (119-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 247 дней.
- Какой сегодня праздник в Украине и в мире
- Памятные события в истории 28 апреля
- Какой сегодня церковный праздник
- Приметы на сегодня - что нельзя делать 28 апреля
Какой сегодня праздник в Украине и в мире
28 апреля праздник отмечает далеко не одна страна - во многих государствах встречают интересные, шуточные и серьезные, торжества:
- День родителей домашних животных, День черничного пирога, День храбрых сердец, День чтения великих поэтов - США
- День Сардинии - Италия.
- День траура по рабочим - Канада.
- День юристов - Индия.
- День поэзии - Индонезия.
- День безопасности и здоровья на работе - Польша.
- День национальных героев - Барбадос.
- День памяти жертв и героев депортации - Франция.
В Украине отмечается праздник 28 апреля - День охраны труда. В эту дату важно знать о поведении на рабочем месте и придерживаться правил безопасности.
Памятные события в истории 28 апреля
- 1621 - украинские православные священники написали "Протестацию", в которой обосновывали правомерность восстановления православной иерархии.
- 1686 - Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своего монументального труда "Математические начала натуральной философии".
- 1788 - Мэриленд стал 7-м штатом США.
- 1914 - в США запатентован воздушный кондиционер.
- 1930 - впервые в истории США уровень эмиграции превысил показатели иммиграции. Это объяснялось экономическим кризисом и строгими ограничениями на въезд в страну.
- 1973 - альбом The Dark Side of the Moon групп Pink Floyd возглавил американский чарт Billboard, в котором оставался на протяжении 741 недели (более 14 лет).
Какой сегодня церковный праздник
28 апреля православные христиане, которые не перешли на новый календарь, а продолжают отмечать праздники по прежним правилам, встречают два праздника - Дeнь пaмяти мучeниц Вacилиccы и Aнacтacии Ρимcкиx и Дeнь пaмяти aпocтoлoв oт 70-ти Apиcтapxa, Пудa и Тpoфимa. Украинцы, принявшие изменение календаря, отмечают День памяти святителя Кирилла, а также Вербное воскресенье.
Приметы на сегодня - что нельзя делать 28 апреля
Приметы говорят, что в эту дату нужно обязательно поменять постельное белье - так у вас получится наладить отношения с близкими людьми и привлечь в дом благополучие. В эту дату можно грызть ветки рябины, если болят зубы, и подставлять больную часть тела под потоки ветра - любые недуги пройдут очень быстро.
Также 28 апреля стоит обращать внимание и на народные приметы о погоде:
- солнечно и ясно - к дождю;
- одуванчики не цветут - лето будет засушливым;
- солнечные лучи пробиваются сквозь тучи - ждать грозы;
- на восходе небо красное - день окажется ветреным.
28 апреля категорически запрещено давать деньги в долг - вам их не вернут. Не стоит обручаться и свататься - брак не будет счастливым. Подушки и матрасы перетряхивать нельзя (в отличие от смены постельного) - к разладу в семье.