Определить состояние двигателя можно с помощью свечей зажигания, говорит Килмер.

Механик Скотти Килмер, который работает в этой сфере уже 56 лет, поделился ценным советом для автомобилистов. Он рассказал, как проверить состояние двигателя за несколько секунд, чтобы сэкономить немалую сумму денег.

В одном из видео, опубликованных на YouTube-канале Килмер объяснил, что состояние свечей зажигания может определить, работает ли ваш двигатель, и даже выявить ряд конкретных проблем. Если свеча зажигания имеет несколько бронзовый цвет, но без следов нагара, значит ваш двигатель в хорошем состоянии.

В то же время Скотти отметил, что темный цвет вокруг металлической катушки на свече и накопление нагара на ободе являются признаками того, что двигатель сжигает масло. Это свидетельствует об утечке масла, которая может иметь несколько причин. Поэтому если вы увидели на свечах нагар масла, стоит заехать на СТО и проверить автомобиль.

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Есть еще один признак, который может говорить о проблемах с авто. Так, Скотти показал одну свечу зажигания, которая была почти в новом состоянии. Но на кончике изолятора было заметно изменение цвета. Механик утверждает, что это свидетельствует либо о загрязнении топлива, либо о том, что топливный инжектор неравномерно распределяет его в цилиндре.

Другие советы автомобилистам

Скотти Килмер советует никогда не ставить на автомобиль большие колеса, чем предусмотрено производителем. Этот шаг может и улучшит внешний вид машины, но также приведет к дорогостоящему ремонту. В частности, большие колеса могут привести к повреждению подвески.

Кроме того, водители автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями могут "разрушить" жизненно важные детали машины после простой ошибки. Механик советует никогда мыть внутреннюю часть своих автомобилей, особенно моторный отсек, с помощью мойки высокого давления.

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