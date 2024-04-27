Без гарантированной защиты аэродромов вряд ли будет принято решение о размещении F-16.

К приему самолетов F-16 в Украине уже все готово, но остается одно главное условие, без которого появление их в нашей стране пока невозможно. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV.

По его словам, F-16 появятся в Украине только в том случае, если в стране будет постоянная система ПВО.

"Я думаю, мы могли бы их уже видеть, в принципе, аэродромная инфраструктура к этому готовилась ускоренно, где-то в три-четыре раза быстрее наши Воздушные силы и технический персонал оснащают аэродромы, потому что прием [на вооружение] F-16 - иногда дело лет", — подчеркнул Мусиенко.

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При этом он подчеркнул, что без гарантированной защиты аэродромов вряд ли будет принято решение о размещении F-16.

"Кто нам даст самолеты при таких условиях, если нам не хватает ПВО прикрыть некоторые объекты? Соответственно, сейчас задача будет в частности нарастить прикрытие стратегических объектов, такие как аэродромы. После того, когда будет гарантирована защита, прикрытие, тогда, я думаю, что и появятся F-16. Подготовка к этому продолжается и очень быстро, интенсивно с нашей стороны", - отметил эксперт.

F-16 - в Украине - новости

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что первые истребители F-16 Украина получит в этом году. Тогда же ожидается прибытие обученных пилотов.

При этом, по словам Остина, ожидается, что Украина получит сначала более эскадрона истребителей.

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