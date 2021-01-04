Ежегодно 4 января свой День ангела празднуют женщины по имени Анастасия. В этот день православные отмечают праздник в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
День Анастасии: что означает имя
Читайте такжеЗначение имени Анастасия: характер, судьба, совместимость с другими именамиИмя Анастасия является женской формой имени Анастасий. В переводе с древнегреческого оно имеет значение "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная".
Настя обычно очень душевный и отзывчивый человек. При этом она очень волевая женщина, Несокрушимая и твердая. Рожденная осенью Анастасия - сдержанная, умная и несколько скуповатая.
УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем ангела Анастасии в прекрасных стихах и прозе, а также в ярких открытках и картинках.
День Анастасии: поздравления в стихах и открытках
***
Настя, с днем твоим волшебным!
Легкости, чудес, добра,
Быть любимой, несравненной.
Счастья море — через край!
Яркой будь всегда, Настюша,
Безмятежной — день и ночь.
Пой, живи на всю катушку!
И гони печали прочь.
***
Пожелаю тебе, Настя,
Самых светлых, добрых дней,
Нескончаемого счастья,
Верных, искренних друзей.
Быть цветущей и манящей,
Никогда беды не знать,
Самой честной, настоящей,
Всех вокруг очаровать!
***
Тебе сейчас желаю, Настя,
Веселья, радости, тепла,
Любви взаимной, много счастья,
Чтоб жизнь прекрасною была!
Как можно чаще, улыбайся,
Сияй, как яркая звезда,
И в лучиках добра купайся,
И будь здоровенькой всегда!
С Днем ангела!
***
Анастасия, ты прекрасна!
Пусть небо будет вечно ясным,
Пусть солнце дарит теплоту,
Без меры счастье, доброту.
Пусть сбудутся твои желания,
Душа не знает пусть терзания,
Любовь пускай согреет сердце,
А мир в успех откроет дверцу!
***
Настя, Настенька, Настюша,
Без тебя и море — суша,
Вино — пресная вода,
Праздник без тебя — беда.
Грустно без тебя веселье —
Не приходит вдохновенье,
И не капает капель
Даже в солнечный апрель.
Потому тебе желаю
Жить, уныния не зная.
Будь всегда незаменимой,
Яркой и неповторимой.
***
Пусть для тебя, Анастасия,
Небо будет голубым,
Солнце ласковым и нежным,
Мир красивым и цветным.
Только радости желаем,
За успехом чтоб успех.
Чтобы ты была красивой
И всегда счастливей всех!
***
Солнца лучик по имени Настя,
Будь всегда озорной, словно в детстве,
Я желаю огромного счастья
И удачи с везением вместе.
Никогда не грусти понапрасну,
Только радостью мысли наполни,
Огоньки пусть в глазах не угаснут,
И Фортуна желанья исполнит!
С именинами тебя!
***
У тебя пусть в жизни будет
Очень много-много счастья,
Я тебя хочу поздравить,
Дорогая наша Настя,
Будь, Анастасия, сильной,
Это в жизни пригодится,
Твой характер пусть поможет
Тебе многого добиться!
С Днем ангела, Настя!
С Днем Анастасии - прозаические поздравления и картинки
***
Настя, Настенька, Анастасия, в твой День ангела пусть только для тебя звучит веселая песня, пусть только тебе посвящены будут добрые слова, пусть только тобой восхищаются все вокруг. Желаю тебе всегда занимать выгодные позиции в жизни и никогда не сходить с дистанции успеха.
***
Милая Настенька, поздравляю тебя от души. Желаю быть прекрасной всегда и великолепной во всём, желаю блистательных успехов и доброй славы, желаю оптимизма и веры в себя, желаю искренней любви и верного счастья.
***
Анастасия, пусть твои глаза всегда будут искриться ни с чем несравнимым светом счастья, словно алмаз искрится на солнышке. Я желаю тебе всегда красотой удивлять, вдохновлять и быть уверенной в каждом принятом тобой решении!
***
Я поздравляю тебя, прекрасная Анастасия. Желаю лучезарной и счастливой улыбки, желаю верной и взаимной любви, желаю доброй и согревающей надежды, желаю необычайной и вечной красоты! Анастасия, будь всегда такой удивительной, совершенной, изящной и утонченной!
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