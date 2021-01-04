Искренние пожелания и красочные картинки для всех Анастасий по случаю их именин.

Ежегодно 4 января свой День ангела празднуют женщины по имени Анастасия. В этот день православные отмечают праздник в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

День Анастасии: что означает имя

Читайте такжеЗначение имени Анастасия: характер, судьба, совместимость с другими именамиИмя Анастасия является женской формой имени Анастасий. В переводе с древнегреческого оно имеет значение "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная".

Настя обычно очень душевный и отзывчивый человек. При этом она очень волевая женщина, Несокрушимая и твердая. Рожденная осенью Анастасия - сдержанная, умная и несколько скуповатая.

УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем ангела Анастасии в прекрасных стихах и прозе, а также в ярких открытках и картинках.

День Анастасии: поздравления в стихах и открытках

***

Настя, с днем твоим волшебным!

Легкости, чудес, добра,

Быть любимой, несравненной.

Счастья море — через край!

Яркой будь всегда, Настюша,

Безмятежной — день и ночь.

Пой, живи на всю катушку!

И гони печали прочь.

***

Пожелаю тебе, Настя,

Самых светлых, добрых дней,

Нескончаемого счастья,

Верных, искренних друзей.

Быть цветущей и манящей,

Никогда беды не знать,

Самой честной, настоящей,

Всех вокруг очаровать!

***

Тебе сейчас желаю, Настя,

Веселья, радости, тепла,

Любви взаимной, много счастья,

Чтоб жизнь прекрасною была!

Как можно чаще, улыбайся,

Сияй, как яркая звезда,

И в лучиках добра купайся,

И будь здоровенькой всегда!

С Днем ангела!

***

Анастасия, ты прекрасна!

Пусть небо будет вечно ясным,

Пусть солнце дарит теплоту,

Без меры счастье, доброту.

Пусть сбудутся твои желания,

Душа не знает пусть терзания,

Любовь пускай согреет сердце,

А мир в успех откроет дверцу!

***

Настя, Настенька, Настюша,

Без тебя и море — суша,

Вино — пресная вода,

Праздник без тебя — беда.

Грустно без тебя веселье —

Не приходит вдохновенье,

И не капает капель

Даже в солнечный апрель.

Потому тебе желаю

Жить, уныния не зная.

Будь всегда незаменимой,

Яркой и неповторимой.

***

Пусть для тебя, Анастасия,

Небо будет голубым,

Солнце ласковым и нежным,

Мир красивым и цветным.

Только радости желаем,

За успехом чтоб успех.

Чтобы ты была красивой

И всегда счастливей всех!

***

Солнца лучик по имени Настя,

Будь всегда озорной, словно в детстве,

Я желаю огромного счастья

И удачи с везением вместе.

Никогда не грусти понапрасну,

Только радостью мысли наполни,

Огоньки пусть в глазах не угаснут,

И Фортуна желанья исполнит!

С именинами тебя!

***

У тебя пусть в жизни будет

Очень много-много счастья,

Я тебя хочу поздравить,

Дорогая наша Настя,

Будь, Анастасия, сильной,

Это в жизни пригодится,

Твой характер пусть поможет

Тебе многого добиться!

С Днем ангела, Настя!

С Днем Анастасии - прозаические поздравления и картинки

***

Настя, Настенька, Анастасия, в твой День ангела пусть только для тебя звучит веселая песня, пусть только тебе посвящены будут добрые слова, пусть только тобой восхищаются все вокруг. Желаю тебе всегда занимать выгодные позиции в жизни и никогда не сходить с дистанции успеха.

***

Милая Настенька, поздравляю тебя от души. Желаю быть прекрасной всегда и великолепной во всём, желаю блистательных успехов и доброй славы, желаю оптимизма и веры в себя, желаю искренней любви и верного счастья.

***

Анастасия, пусть твои глаза всегда будут искриться ни с чем несравнимым светом счастья, словно алмаз искрится на солнышке. Я желаю тебе всегда красотой удивлять, вдохновлять и быть уверенной в каждом принятом тобой решении!

***

Я поздравляю тебя, прекрасная Анастасия. Желаю лучезарной и счастливой улыбки, желаю верной и взаимной любви, желаю доброй и согревающей надежды, желаю необычайной и вечной красоты! Анастасия, будь всегда такой удивительной, совершенной, изящной и утонченной!

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Автор: Алина Вишневская