Инна Мирошниченко резко отреагировала на критику относительно ее решения взять ребенка в семью.

Звездные супруги – ведущий Тимур Мирошниченко и адвокат Инна Мирошниченко – готовятся к усыновлению второго ребенка. Пара занимается поиском ребенка. Однако после разглашения планов, Инну накрыла волна хейта.

В сети женщину раскритиковали за то, что супруги собираются усыновить второго ребенка только для пиара. Также хейтеры писали, что якобы на такой шаг пара идет, чтобы иметь возможность выехать за границу. Возмущенные украинцы даже считают, что усыновление детей - это хобби Мирошниченков:

То есть люди образованные, молодые. И все равно моим друзьям через одного говорят, что это пиар, чтобы выезжать за границу, откосить от службы.

Негативные комментарии Инна опубликовала на своей странице в Instagram. По словам адвоката, о хейте она услышала от друзей. Также жена ведущего объяснила, почему не создает YouTube-канал. Она указала, что комментарии под видео - это "отдельный вид искусства".

Звездная мама поделилась, что критика есть под каждой новостью или упоминанием об усыновлении ребенка Мирошниченками. При этом женщина подчеркнула, что она не обращает внимания на хейт. Единственное, что пугает Инну, так это то, что таких людей в Украине немало.

"Они ходят с нами в одни магазины, гуляют в одних парках. Они вокруг. А я не уверена, что они здоровы и контактировать с ними безопасно", - заявила Мирошниченко.

Отметим, что Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают троих детей. У супругов родилась дочь Мия и сын Марко. А также год назад они усыновили мальчика Марселя.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о ребенке, которого они с мужем могут усыновить.

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