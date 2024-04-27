Ликвидированный российский офицер имел награду от Минобороны России.

Украинцы впервые сбили российский самолет Ту-22М3 (бомбардировщик, носитель ракет Х-22), и уже известно, что уничтожен помощник командира - капитан Андрей Кононов.

Оккупант ликвидирован в результате "неудачного катапультирования", говорится в статье районной газеты из Алтайского края РФ Znamya Truda в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Кононов родился на территории этого края 2 октября 1989 года в селе Зеленая Роща.

Офицер воевал не только против украинцев, а и принимал участие в войне в Сирии. У капитана есть ряд наград, в том числе медаль Минобороны РФ "За отличие в воинской службе" III степени.

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Примечательно, что российская сторона признала крушение Ту-22М3 в Ставропольском крае РФ, а газета противника пишет, что "Кононов... героически погиб в Украине, выполняя боевое задание".

В росСМИ также появилась информация, что Кононова принудительно катапультировал капитан бомбардировщика после того, как вспыхнул пожар.

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19 апреля стало известно, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны ликвидировали дальний стратегический бомбардировщик РФ - Ту-22М3. В российском оборонном ведомстве признали падение борта, но утверждали, что это якобы произошло "по техническим причинам". Позже появилась информация, что уничтожен один вражеский пилот.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что пилоты Ту-22М3 в России "на вес золота", поскольку подготовка экипажа такого борта очень дорого обходится.

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