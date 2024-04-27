Актриса обратилась к женщинам, которые находятся в токсичных отношениях, и дала совет.

Известная украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская рассказала о своем опыте абьюзивных отношений. Звезда поделилась, как ей удалось расстаться с бывшим мужем.

Олеся Жураковская на себе почувствовала, что такое разочарование в любви. В ее жизни был только один брак, но и он оказался несчастливым. По словам актрисы, в начале отношения напоминали ей сказку, а потом внезапно началась безумная ревность, слежка и абьюз:

Уже был такой край, когда я понимала, что у меня начинаются, видимо, психические изменения. То есть, что я постоянно подавляю отчаяние, страх, сопротивление. У меня появились такие мысли, чтобы прямо положить на него подушку и думаю, удержу ли я эту подушку на лице. Потом думаю, Господи, о чем я думаю. В какой-то момент я поняла, что мне надо довести ситуацию до такого состояния, чтобы он мне сказал: "Иди". Я изменилась до такого состояния, что вроде бы я - это не я.

Такие действия Олеси спасли ее. Мужчина сам решил завершить отношения и они развелись. Жураковская из собственного опыта посоветовала всем женщинам не задерживаться в абьюзивных отношениях и полагаться только на себя.

"Не надо терять время, девушки. Как только видите, что не туда оно идет, а, если еще агрессия, абьюз, психологическое давление, себя берегите, на себе концентрируйтесь, будьте эгоистичными. Все у вас будет, будете вы счастливы и выходите из тех отношений. Как раз из опыта с мужем я вынесла, что ни на кого не надо полагаться, полагаться надо только на себя. В этом я нашла гармонию и спокойствие для себя", - отметила актриса.

В дополнение, актриса также ответила, находится ли она в отношениях сейчас. Как поделилась Жураковская, ее сердце занято, однако она не стала раскрывать личность возлюбленного и подробности личной жизни.

Напомним, ранее Олеся Жураковская высказалась о подруге-путинистке Ирине Горбачевой.

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