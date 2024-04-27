Враг пытается обойти город по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское.

Ситуация вокруг города Часов Яр Донецкой области сложная, но Силы обороны контролируют обстановку. Российской армии в населенном пункте нет.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телеканала "Мы – Украина". Он отметил, что враг пытается обойти город по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское.

"Российская оккупационная армия пытается любой ценой захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки и зайти в Часовой Яр. Также они продолжают штурмовать эти поселки, но им не удается это сделать", – рассказал спикер.

Волошин добавил, что враг тактического успеха в этих населенных пунтках не имеет.

"Штурмовые действия, конечно, продолжаются. Враг сосредотачивает и там, и там усилия, распыляется и пытается выровнять всю линию боевого соприкосновения. Дополнительно безуспешно штурмует Андреевку и Клещеевку", – добавил представитель ОСГВ "Хортица".

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DeepState сообщает, что российские захватчики оккупировали Бердичи Донецкой области. Враг вывесил свой флаг-тряпку на западных окраинах населенного пункта.

Кроме того, россияне прорвались и закрепились в Очеретино. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои, ситуация контролируется подразделениями Сил обороны, рассказал он.

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