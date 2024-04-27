Торнадо оценили в третью категорию из пяти.

Вслед за США мощный торнадо наделал беды в провинции Гуандун, что на юго-востоке Китая. Как сообщает государственное информагентство "Синьхуа", в результате непогоды погибли 5 человек, еще 33 получили ранения.

Торнадо обрушился на город Чжунлуотан в районе Байюнь примерно в 3 часа дня по местному времени в субботу. Метеостанция в деревне Лянтян, примерно в 2,8 километра от места возникновения торнадо, зарегистрировала максимальный порыв ветра 20,6 метра в секунду.

По предварительным оценкам специалистов, торнадо имел третий уровень интенсивности (самый высокий - пятый) и на земле прошел путь около одного километра.

По состоянию на 22:00 по местному времени поисково-спасательные работы на месте трагедии в основном завершены. Власти сообщили о повреждении 141 здания промышленного назначения, жилые дома значительных повреждений не получили.

Погодные катаклизмы: последние новости

Как писал УНИАН, накануне разрушительные торнадо пронеслись по американским штатам Небраска и Айова. Жертв пока нет, однако спасатели до сих пор обыскивают разрушенные дома в поисках раненых, а угроза шторма сохраняется.

Также мы рассказывали, что ранее на этой неделе пыль из Сахары принесло ветром аж в Украину. В южных регионах Украины пыль и песок из Сахары из-за дождей оставил след на автомобилях, домах и листьях растений.

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