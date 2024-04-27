Самое главное сейчас - сохранить личный состав ВСУ, подчеркнули аналитики.

Армия Российской Федерации захватила Бердичи (село в Донецкой области), вывесив на западных окраинах свой флаг-ганчирку.

Об этом вечером 27 апреля заявили аналитики DeepState после плохих новостей по Очеретино от ОСГВ "Хортица". Проект утверждает:

"Бои к западу от Бердичева продолжаются. Силы обороны ведут арьергардные бои. Удерживать линию соприкосновения в нынешнем виде невозможно, поэтому отход с северных окраин села является вынужденной мерой".

Также там акцентируют, сейчас самое главное - это сохранение личного состава.

Отметим, следует дождаться официальной информации от Генштаба ВСУ.

Россия закрепилась в Очеретино в Донецкой области - что известно

Сегодня представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что армия России смогла порваться и закрепиться в Очеретино (Донецкая область). По его словам, Украина принимает все меры, чтобы выбить оттуда оккупантов. "Продолжаются тяжелые бои, ситуация контролируется подразделениями Сил обороны", - сказал он.

По данным Волошина, для получения контроля над селом враг развернул на этом направлении четыре бригады ВС РФ. Со своей стороны Украина ввела дополнительные средства и силы из резерва, сказал спикер "Хортицы".

Сегодня издание BILD также сообщало, что оккупанты расширили прорыв под Очеретино и захватили село Соловьево.

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