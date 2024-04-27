Данные о цели уже передали ВСУ.

На одном из заводов России в Крыму уличили подбитый корабль, который россияне пытаются вернуть в строй после удара Вооруженных сил Украины.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" отмечает, что речь идет о БДК "проекта 775". Там утверждают:

"Его ремонтируют в 13-м судоремонтном заводе ЧФ рф в Севастополе".

Там уточнили, что данные о цели переданы украинской армии. Как известно, в ночь на 24 марта Украина ударила по двух кораблях России "Азов" и "Ямал". Они относились к проекту 775.

Удар по кораблям "Азов" и "Ямал" - что известно

24 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по большим десантным кораблям России во временно оккупированном Крыму (в Севастополе) - атаковали "Ямал" и "Азов". Удары подтвердил СтратКом ВСУ. Там уточнили, что помимо кораблей, атака пришлась на центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России.

Отметим, что впервые корабль "Азов" россияне вывели в море в 1990 году. Корабль "Ямал" ввели в эксплуатацию в 1988 году, его использовали оккупанты во время захвата Крыма.

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