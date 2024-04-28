Украинские воины продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1096 оккупантов.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны общие боевые потери врага ориентировочно составили около 466 150 человек.
Также было уничтожено и поражено военную технику противника, а именно:
- танков - 7 279 (+11),
- боевых бронированных машин - 13 991 (+20),
- артиллерийских систем - 11 948 (+43),
- РСЗВ - 1050 (+1),
- средства ПВО - 776 (+1),
- самолетов - 348 (+0),
- вертолетов - 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 9 507 (+22),
- крылатые ракеты - 2 124 (+0),
- корабли/катера - 26 (+0),
- подводные лодки - 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 16 065 (+46),
- специальная техника - 1 971 (+3).
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, недавно враг продвинулся в Очеретино, что в Донецкой области. Также известно, что противник оккупировал Бердичи и продвинулся в Кисловке. В общем россияне захватили около 80% Очеретино.
В то же время военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что россияне могут попытаться открыть новый фронт на Купянском направлении. Он отметил, что сейчас есть все признаки того, что армия РФ к этому готовится.
"В Белгородской области есть подготовка, есть на Купянском направлении, есть подготовка на Луганщине. Очевидно, что враг демонстрирует намерения, скорее всего, пробовать из Белгородской области в сторону Харькова проводить охватывающий удар. Это не непосредственно прямо в лоб на Харьков, но охватывающий", - предупредил эксперт.