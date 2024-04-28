Также украинские бойцы уничтожили вражеские танки, бронемашины, артиллерию и другую технику.

Украинские воины продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1096 оккупантов.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны общие боевые потери врага ориентировочно составили около 466 150 человек.

Также было уничтожено и поражено военную технику противника, а именно:

Видео дня

танков - 7 279 (+11),

боевых бронированных машин - 13 991 (+20),

артиллерийских систем - 11 948 (+43),

РСЗВ - 1050 (+1),

средства ПВО - 776 (+1),

самолетов - 348 (+0),

вертолетов - 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня - 9 507 (+22),

крылатые ракеты - 2 124 (+0),

корабли/катера - 26 (+0),

подводные лодки - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 16 065 (+46),

специальная техника - 1 971 (+3).

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, недавно враг продвинулся в Очеретино, что в Донецкой области. Также известно, что противник оккупировал Бердичи и продвинулся в Кисловке. В общем россияне захватили около 80% Очеретино.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что россияне могут попытаться открыть новый фронт на Купянском направлении. Он отметил, что сейчас есть все признаки того, что армия РФ к этому готовится.

"В Белгородской области есть подготовка, есть на Купянском направлении, есть подготовка на Луганщине. Очевидно, что враг демонстрирует намерения, скорее всего, пробовать из Белгородской области в сторону Харькова проводить охватывающий удар. Это не непосредственно прямо в лоб на Харьков, но охватывающий", - предупредил эксперт.

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