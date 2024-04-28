Такой десерт обязательно понравится любителям попробовать что-то новенькое, а также идеально подойдет людям, не употребляющим глютен.

Сын известной актрисы Одри Хепберн, Лука Дотти, в 2015 году опубликовал книгу рецептов своей матери под названием "Одри дома: воспоминания о кухне моей матери". Так, Дотти пишет, что его мать особенно любила шоколад и ела его каждый день. А по особым случаям и дням рождения она подавала свой фирменный десерт: шоколадный пирог без муки, посыпанный сахарной пудрой, который она подавала со взбитыми домашними сливками и ванильным мороженым.

Издание Parade публикует рецепт этого необычайно вкусного десерта.

Ингредиенты для шоколадного пирога без муки Одри Хепберн:

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300 грамм несладкого темного шоколада, порубить кусочками

1/4 стакана молока

110 грамм сливочного масла, нарезать небольшими кусочками

8 яиц, разделить на белки и желтки

1 стакан сахара

Сахарная пудра

Как приготовить шоколадный пирог от Одри Хепберн

1. Для начала разогрейте духовку до 200° С.

2. Подготовьте круглую форму диаметром 25-30 см и застелите пергаментом или просто смажьте маслом и присыпьте мукой.

3. Растопите шоколад и молоко на водяной бане или в микроволновке, затем добавьте сливочное масло и перемешайте до получения однородной массы. Затем выключите огонь, дайте массе немного охладиться и добавьте яичные желтки.

4. В отдельной емкости взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар.

5. Аккуратно смешайте взбитые яичные белки с шоколадно-желтковой смесью. Вылейте тесто для торта в подготовленную форму и поставьте в духовку.

6. Выпекайте пирог 30 минут, затем выключите духовку, откройте дверцу духовки и оставьте пирог внутри примерно на 10 минут – это позволит избежать возникновения трещин на поверхности.

7. Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть около 10 минут, прежде чем вынимать его из формы. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте со взбитыми сливками и ванильным мороженым.

Такой десерт обязательно понравится любителям попробовать что-то новенькое, а также идеально подойдет людям, не употребляющим глютен.

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