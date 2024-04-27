Нетаньяху заявил, что любые решения МУС не повлияют на действия Израиля.

Международный уголовный суд готов выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников в связи с войной в Газе, пишет The Times.

По данным издания, ордера также могут выдать на министра обороны Йоава Галланта и начальника генерального штаба ЦАХАЛ, а также сотрудников израильских служб безопасности. Это может случиться уже на следующей неделе, пишет The Times.

В ответ на это Нетаньяху заявил, что любые решения МУС не повлияют на действия Израиля, но "создадут опасный прецедент".

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"Под моим руководством Израиль никогда не допустит никаких попыток Международного уголовного суда в Гааге подорвать его основное право на самооборону… Хотя МУС не повлияет на действия Израиля, он создаст опасный прецедент, который будет угрожать солдатам и чиновникам всех демократических стран, борющимся с диким терроризмом и бессмысленной агрессией", — написал Нетаньяху.

Ранее израильское новостное агентств Channel 12 сообщило, что Израиль все больше обеспокоен возможностью того, что МУС выдаст ордера на арест Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников за предполагаемые нарушения международного права в секторе Газа. В сообщении говорится, что канцелярия премьер-министра провела "экстренное обсуждение" по этому вопросу.

Нападение ХАМАС на Израиль и война в Газе

7 октября 2023 года боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. Это сопровождалось массированным ракетным ударом. На своем пути бевики грабили, насиловали и убивали израильтян. После этого власти Израиля приняли решение о начале военной операции на территории сектора Газа.

А спустя полгода 7 апреля Израиль завершил активную стадию войны и выводит свои войска из южной части сектора Газа, при этом ЦАХАЛ удерживает северную и центральную часть сектора Газа отрезанными от юга.

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