Отмечается, что Х-69 имеет большую дальность поражения и несколько большую мощность.

Российские оккупанты начали активнее использовать во время атак по Украине ракеты Х-59 и их модернизированный вариант Х-69. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

"В последнее время враг начал активнее использовать ракеты Х-59/Х-69 для того, чтобы поражать различные объекты наши инфраструктурные", – сказал он в эфире телемарафона.

Отмечается, что эти крылатые ракеты класса "воздух – земля" не очень отличаются по характеристикам друг от друга. Однако Х-69 является более модернизированной. По словам Евлаша, она имеет большую дальность поражения и несколько большую мощность.

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Спикер также добавил, что после непродолжительного перерыва враг возобновил свои массированные атаки по украинским городам. И такие удары, к сожалению, будут продолжаться.

"Конечно, враг будет пытаться продолжать атаковать. Однако основная его цель – это полное уничтожение нашей страны, вывод из строя нашей инфраструктуры, нанесение нам максимального ущерба", – заявил представитель Воздушных сил.

Ракета Х-69: это стоит знать

Российские войска начали применять для атак по Украине ракеты Х-69. В частности, такими ракетами был нанесен удар по Трипольской ТЭС в Киевской области. До того момента Х-69 использовались лишь несколько раз.

Военный эксперт Михаил Самусь рассказал, что по всем оценкам, ракета Х-69 – это развитие ракеты Х-59. Последняя конфигурация Х-59, которая потом переделалась на Х-69, достигала 200-250 км.

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