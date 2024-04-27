Враг взял за привычку подвозить пехоту на мотоциклах и получил урок.

Бойцы Государственной пограничной службы Украины "преподают" практические уроки пехоте РФ, которая взяла за привычку добираться до линии фронта мотоциклами. О такой хитрости врага ранее упоминали в 92-й отдельной штурмовой бригаде.

Как подтвердили в ГПСУ, байки придают врагу маневренность на поле боя. Бойцы бригады "Помста" решили лишить врага этого преимущества. Ведомство выложило ролик:

В кадре украинцы уничтожают два мотоцикла РФ на Бахмутском направлении, подчеркнула ГПСУ.

Батальон "Ахиллес" высмеял мотоциклы РФ на фронте

На этой неделе командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко (92-я ОШБр) сообщал, что Россия прибегает к различным тактикам с целью улучшить свое стратегическое положение на оперативных направлениях фронта.

Военный упоминал, что враг пускает в бой даже поваров, хотя это тыловые войска. Также Федоренко говорил о мотоциклах РФ - ими враг подвозит личный состав к передовым позициям. "Я думаю, что дальше пойдет конница", - пошутил командир.

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