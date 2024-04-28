В некоторых областях сегодня ожидаются дожди.

Вербное воскресенье, которое в этом году припадает на 28 апреля, будет теплым, но не обойдется безо дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН. Практически по всей старне сегодня будет и не холодно, и не жарко, +17°...+20°, а осадки ожидаются в Крыму и на юго-востоке.

На западе Украины сегодня будет преобладать ясная и безоблачная погода. Столбики термометров покажут +19°...+21°, а на Закарпатье воздух прогреется до +22°.

На севере Украины будет небольшая облачность, без осадков, а столбики термометров покажут от +17° до +19°.

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На востоке Украины сегодня местами пройдут дожди. Несмотря на осадки здесь ожидается самая теплая погода. В Харьковской области будет около +19°, а в Донецкой и Луганской воздух прогреется до летних +25°...+27°.

В центральной части Украины будет переменная облачность. Термометры покажут +16°...+19°, в Днепропетровской области вероятны дожди.

На юге Украины сегодня будет тепло, но преимущественно пасмурно. В Крыму, а также в Запорожской области пройдут дожди. Температура ожидается в пределах +18°...+20°.

Приметы погоды 28 апреля

Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

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