Техногиганты смогли убедить своих инвесторов, что за технологией ИИ будущее, и затраты на него стоят того.

Американские технологические гиганты Microsoft и Alphabet (владелец поисковика Google) смогли преодолеть скептицизм инвесторов относительно огромных затрат на разработку искусственного интеллекта (ИИ). Похоже, это направление признано очень перспективным и достойным борьбы за растущий рынок ИИ-услуг, пишет Financial Times.

Совокупная рыночная стоимость двух американских технологических гигантов выросла более чем на 250 миллиардов долларов в пятницу - после того, как компании опубликовали отчеты о двузначном росте доходов в первом квартале. Показатели заметно опередили ожидания аналитиков.

Как отмечает FT, ранее в этом году инвесторы начали выражать недовольство быстрым ростом расходов Microsoft и Alphabet на развитие инфраструктуры, необходимой для работы чат-ботов AI, вроде ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google. Однако теперь техногиганты только ускорят работу над усовершенствованием собственных ИИ-систем.

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По оценкам аналитиков Baird, капитальные расходы Alphabet, Amazon, Microsoft и Meta в этом году составят около 188 миллиардов долларов, что почти на 40 процентов больше, чем в 2023 году. Производитель электромобилей Tesla заявил, что инвестировал 1 миллиард долларов в искусственный интеллект в первом квартале и ускорит расходы на чипы и автоматизированное вождение.

FT отмечает, что спрос на услуги искусственного интеллекта стремительно растет, и это уже повлекло ощутимый дефицит необходимых компонентов, включая чипы и блоки питания.

"Если вы не привлекаете искусственный интеллект активно и агрессивно, вы делаете это неправильно. Ваша компания не обанкротится из-за [расходов на] искусственный интеллект. Она закроется, потому что другая компания будет использовать ИИ. В этом нет никаких сомнений", - сказал руководитель компании Nvidia, производящей процессоры и чипы, Дженсен Хуанг.

Искусственный интеллект: последние новости

Как писал УНИАН, в марте Евросоюз принял первый в мире закон об искусственном интеллекте. Документ должен упорядочить использование этой технологии с учетом реальных и потенциальных рисков, а также задаст законодательный тренд в мире.

Также мы рассказывали, что украинские военные активно используют искусственный интеллект для усовершенствования своих разработок, предназначенных для борьбы с российскими оккупантами. Украина надеется получить преимущество над Россией с помощью ИИ.

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