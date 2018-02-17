Порошенко и министр обороны США обсудили ситуацию на Донбассе

Порошенко и Мэттис выразили обеспокоенность в связи с попытками России и поддерживаемых ею боевиков подорвать мирный процесс на востоке Украины.

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис обсудили дальнейшие шаги укрепления обороноспособности Украины.

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Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Стороны обсудили дальнейшие шаги с целью укрепления оборонной устойчивости Украины, а также отметили приоритетность развития стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном», - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко и Мэттис обсудили ситуацию на Донбассе и выразили обеспокоенность в связи с попытками России и поддерживаемых ею боевиков подорвать мирный процесс.

Глава государства выразил признательность за важные решения американских властей в вопросе укрепления потенциала Вооруженных сил и обороноспособности Украины.

«Последние решения Вашингтона являются сигналом агрессору против любых намерений эскалации ситуации на Донбассе, которые, при имеющихся в Украине новых оборонных возможностях, в разы увеличит цену такой вероятной агрессии», - подчеркнул президент.

В свою очередь Мэттис подтвердил непоколебимую преданность Соединенных Штатов Америки делу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил большой прогресс, достигнутый Украиной в реформировании сферы безопасности и обороны.

Во встрече также принял участие специальный посланник президента США по Украине Курт Волкер.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter написал, что встреча Порошенко и Мэттиса была «сильная» и «очень положительная».

Как сообщал УНИАН, 16-17 февраля Порошенко находится с рабочим визитом в Германии для участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

На сегодня запланированы встречи президента Украины с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, Порошенко встретится с лидерами Польши и Финляндии.