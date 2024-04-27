Главнокомандующий ВСУ напомнил странам-партнерам о важности срочного предоставления нового оружия.

Ситуация на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Контактной группы по вопросам обороноспособности Украины ("формат Рамштайн").

"Я (...) проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению", - сообщил Сырский в своем Телеграм-канале.

По его словам, партнерам объяснили специфику российских авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры, а также о насущных потребностях Украины в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. В частности командующий ВСУ отметил, что своевременное поступление вооружений в Украину имеет ключевое значение.

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Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, самым сложным участком сегодня является село Очеретино на Авдеевском направлении, где на днях у россиян произошел локальный прорыв, который ставит под угрозу соседние участки украинской обороны. Как пишет Forbes, попытка ВСУ перегруппировать здесь оборону и отойти на новые позиции может принести еще больше проблем.

Аналитики немецкого издания BILD отмечают, что российские оккупанты также захватили соседние села Соловьево и Новобахмутовка, расширив зону контроля возле Очеретино. Южнее захватчикам удалось перейти водную преграду в селе Бердичи и взять Семеновку, а также пройти 2 км до Уманского и Яснобродовки.

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