Стало известно, каким будет номер и, в каких образах будут певицы.

В Мальме, Швеция 27 апреля состоялись первые репетиции участников "Евровидения-2024" на главной сцене шоу. Представительницы Украины, певицы аІуоnа аІуоnа и Jerry Heil, которые накануне отправились на песенный конкурс, уже успели провести репетицию песни "Teresa & Maria".

На сайте песенного шоу Eurovision Song Contest появились первые фото выступления украинского дуэта. Певицы предстали перед зрителями в новых образах. Они в корне изменили свое избрание и теперь будут представлять Украину в светлых костюмах.

В Telegram-канале "Еврофаны. Новости Евровидения" рассказали о главных деталях номера Jerry Heil и alyona alyona. По словам автора, певицы изменили некоторые элементы выступления.

Видео дня

На сцене удалось воссоздать темные фигуры благодаря сценическому освещению. Репетиции проходят без использования пиротехники, но во время полуфиналов и гранд-финала она будет применена. Следовательно, номер станет еще более эффектным. В сообщении указано, что выступление артисток - это "захватывающий гимн".

"Сценическая постановка включает в себя элементы прошлых выступлений, включая использование скалы, а также реквизиты из прошлогоднего выступления Brunette. Jerry Heil исполняет песню во впечатляющем, легком, будто перьевое платье, а alyona alyona выходит на передний план с рэп-интерлюдией", - указал автор.

Также отмечается, что сценическая постановка имеет целью показать "силу и богатство культурной идентичности Украины через музыку".

Отметим, что полуфиналы "Евровидения-2024" состоятся 7 и 9 мая. Гранд-финал шоу пройдет 11 мая.

На "Евровидении-2024" ввели новые правила жеребьевки. В гранд-финале 25 из 26 участников смогут выбрать номер своего выступления в любой части шоу, а также за них смогут выбрать продюсеры.

Напомним, ранее букмекеры "Евровидения-2024" обновили ставки и изменили место Украины в рейтинге.

Вас также могут заинтересовать новости: