Он отметил, что есть признаки того, что россияне к этому готовятся, но украинские силы готовы там противодействовать.

Российские оккупанты могут попытаться открыть новый фронт и атаковать Харьковскую область. Речь идет о Купянском направлении.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона. По его словам есть признаки того, что россияне к этому готовятся.

"В Белгородской области есть подготовка, есть на Купянском направлении, есть подготовка на Луганщине. Очевидно, что враг демонстрирует намерения, скорее всего, пробовать из Белгородской области в сторону Харькова проводить охватывающий удар. Это не непосредственно прямо в лоб на Харьков, но охватывающий. Это значит, что они будут пробовать расширяться флангами и перекрывать логистику непосредственно в Харьков и в северную часть Донецкой области", – пояснил Мусиенко.

Эксперт отметил, что об этих планах известно, там есть линии укреплений и обороны. Украинские силы готовятся противодействовать наступлению россиян.

Что происходит на фронте

Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин информировал, что ситуация на обострилась по всем участкам на линии соприкосновения, горячее всего на фронте на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако российские войска значительно увеличили активность на Лиманском направлении, там было 14 безуспешных вражеских атак. Также за прошедшие сутки российские оккупанты существенно активизировалась на Купянском направлении, осуществив 10 штурмов, которые отбили украинские защитники.

Также сложная ситуация вокруг города Часов Яр Донецкой области, но Силы обороны контролируют обстановку. В ОСГВ "Хортица" отметили, что в населенном пункте нет российских оккупантов нет.

Враг пытается обойти город Часов Яр по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское, но тактического успеха в этих населенных пунктах оккупанты не имеют. Дополнительно россияне безуспешно штурмуют Андреевку и Клещиевку.

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