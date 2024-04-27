Аналитик Коваленко объяснил, что произошло.

В Одесской области украинские защитники виртуозно уничтожили два дрона-разведчика, которые российские военные запустили на регион. Цели ликвидировали с помощью легкомоторной авиации.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, это произошло во взаимодействии с Силами обороны Юга Украины. Военные отметили:

"Неожиданный вираж для вражеских дронов, однако действенный".

Соответствующее видео также появилось в социальных сетях, и его прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Поршневая авиация действительно вступила в бой в воздухе против российских опасностей. И в определенной степени мне особенно приятно, что местом применения этой компоненты стала именно Одесса", - отметил Коваленко.

По его словам, сегодняшнее успешное уничтожение вражеского дрона с помощью легкомоторной авиации показывает высокий уровень украинских специалистов.

"В общем, скажу так. Да. Не Embraer EMB 314 Super Tucano, но тоже неплохо, в условиях уничтожения объектов с крейсерской скоростью 150 км/ч. А был бы Super Tucano, было бы лучше. Но имеем то, что имеем", - констатировал Коваленко.

Аналитик напомнил, что недавно из-за "дебилизма одесских Telegram-пабликов" едва не сбили одного из украинских пилотов, которого приняли за "Shahed-136". Он пояснил, что во время налетов Shahed-136 или применения разведывательных дронов работают комплексные средства поражения и не только с земли.

В частности, может работать как сверхзвуковая, так и дозвуковая авиация для перехвата. В ходе выполнения одной из таких задач средство перехвата было обстреляно дружественным огнем с земли. Как оказалось, один из местных Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что в городе замечен "непонятный" дрон. Данное сообщение увидели представители одного из подразделений, которые читают этот канал, и открыли огонь.

"Тогда чудом летательный аппарат и пилот не пострадали... Так вот, это был (сегодня, 27 апреля - УНИАН) один из них, которые сейчас охотятся на дроны-камикадзе и разведывательные БПЛА", - рассказал Коваленко.

Он призвал определенные одесские Telegram-каналы не заниматься вещами (комментариями, не делать заявления), в которых они ничего не понимают, поскольку это может привести к крайне печальным последствиям.

Пользователи социальных сетей предполагают, что российский дрон-разведчик "бахнули" из легкомоторного самолета из обычного стрелкового оружия. Для этого требуется определенное мастерство - пилоту нужно вывести машину на устойчивый курс и максимально сблизиться с беспилотником.

Россия изменила тактику в пользу авиации - Силы обороны Украины

Ранее начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что войска РФ в последнее время меняют тактику. В частности, захватчики пытаются компенсировать определенные свои пробелы в Черном море путем авиации.

Это касается патрулирования акватории, контроля гражданского судоходства, сопровождения кораблей и судов. Также это касается и береговой линии - российские оккупанты применяют различные образцы техники. Начиная с новых вертолетов до устаревших самолетов, которые имеют невысокую скорость, но на них в принципе можно контролировать акваторию. Так же противник пытается проводить разведку с помощью различных беспилотников.

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