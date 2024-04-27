Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО на время следствия.

Президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента.

"Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях'', - говорится в документе.

Причины увольнения на приводятся.

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ДТП с участием Майбоженко: что известно

Как писал УНИАН, вечером 26 апреля в Броварах Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль въехал в группу прохожих. По данным полиции, в результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок. Водителя задержали, им оказался председатель Броварской РГА Владимир Майбоженко. Проверка на алкоголь, проведенная на месте ДТП, показала в его крови 2,31 промилле.

Сегодня Шевченковский райсуд города Киева отправил чиновника под стражу на два месяца без возможности внесения залога. Перед этим в Киевской ОГА обещали, что уволят Майбоженко с должности.

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