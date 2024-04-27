По словам премьера, в условиях войны государство не тянет такую модель.

Украина отказывается от постсоветской "патерналистской" модели социальной политики. Вместо нее будет новая, более европейская модель, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на открытии Международного саммита министров социальной политики в Киеве.

По его словам, в новой модели социальная политика будет начинаться с социальной услуги, и только в случае необходимости дополняться адресной социальной выплатой. Шмыгаль называет это европейским подходом.

"Война всегда обостряет социальные вопросы. Количество людей, нуждающихся в поддержке, выросло и, к сожалению, продолжает расти. И старая постсоветская модель не может реагировать адекватно. Именно поэтому мы создаем принципиально новую систему. В ее основе принцип - формирование способности вместо зависимости", - цитирует Шмгаля правительственная пресс-служба.

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В частности, правительство будет создавать стимулы для возвращения людей к экономической активности. При этом поддержку будут иметь те, кто в ней действительно нуждается.

"Цифровизация, адресность, универсальность, справедливость, безбарьерность - это главные элементы нашей социальной политики", - подчеркнул премьер.

Социальные выплаты в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, средства из помощи США для Украины нельзя будет направить на выплату пенсий, потому что в Соединенных Штатах нет солидарных пенсий. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, американцам было бы сложно объяснить украинскую пенсионную систему, ведь сами они накапливают себе пенсии через страховые пенсионные счета.

Также мы рассказывали, что по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров, средний размер пенсий которых составляет более 5743 грн. Еще 12,06% из общего количества пенсионеров получают выплаты более 10 000 грн. Наибольшее количество пенсионеров сейчас получают пенсии до 3000 грн - 26,84%.

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