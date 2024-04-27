На юге оккупанты потеряли за сутки 160 солдат.

На Ореховском и Херсонском направлениях прошедшие сутки были напряженными: оккупанты семь раз штурмовали подразделения ВСУ, но, имея потери, отступили.

"Прошедшие сутки в операционной зоне Сил обороны Юга прошли напряженно... Враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занятых позиций. На Ореховском направлении оккупанты совершили 3 штурма: 2 - в районе Старомайорского и один - в районе Работино. На левобережье Днепра было 4 бесполезных штурма в районе Крынок. Понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции", - отмечают в Силах обороны Юга.

В свою очередь, украинские защитники удерживают свои позиции и наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам. В течение суток получено подтверждение, что на указанных двух направлениях уменьшилось на 160 оккупантов и 42 единицы вооружения и военной техники. Это - 14 пушек, 2 миномета, станковый гранатомет, 17 единиц авто/бронетехники, 6 систем радиолокационной борьбы, разведывательный БпЛА "Суперкам", аэрофотостанция. Также уничтожено 4 полевых пункта боеснабжения противника.

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За минувшие сутки захватчики постоянно ведут аэроразведку - зафиксирован 171 пролет разведывательных БпЛА. Также оккупанты нанесли 4 авиационных удара с применением двух управляемых авиабомб и около двух десятков неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении. На Херсонском направлении враг нанес три авиаудара, применив две управляемые авиабомбы и более десятка неуправляемых авиационных ракет.

По мирному населению Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей российские террористы применили 191 FPV-дрон, 4 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросили с БПЛА различных модификаций 356 осколочных боеприпасов. Из-за этого на Херсонщине ранены четыре гражданских лица и повреждены автомобили, на Николаевщине - частные жилые дома.

Кроме того, оккупанты из артиллерии ударили по Херсону и еще по 13 населенным пунктам на Херсонщине. В результате атаки врага, погиб гражданский человек, еще четверо - ранены. Повреждены частные дома, объекты критической инфраструктуры и гражданские автомобили.

На Николаевщине враг из артиллерии обстрелял акваторию Очаковской и Куцурубской общины. На Днепропетровщине враг обстрелял Никополь, Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую общины. Ранены четверо гражданских, повреждены админздание, пятиэтажные дома, частные жилые дома, хозяйственная постройка, стадион, инфраструктурный объект, магазины, гараж, гражданские автомобили, газопровод и линии электропередачи. На Запорожье захватчики били из артиллерии по 11 населенным пунктам - повреждены частные дома.

"Из акватории Черного моря был нанесен ракетный удар с применением крылатых ракет "Калибр", однако тщетно", - говорится в сообщении.

В Черном море появились ракетоносители РФ

26 апреля в Черном море после длительной паузы зафиксировано присутствие двух российских подводных лодок, которые могли иметь на борту восемь ракет типа "Калибр". Остальные вражеские корабли находились в пунктах базирования.

В Силах обороны отметили, что речь идет об очень высоком уровне ракетной опасности. Людей просили оперативно переходить в укрытие, не пренебрегать собственной безопасностью.

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