Эти небольшие изменения в вечернее время помогут поднять настроение на следующий день.

Настроить себя на хороший день - это не только иметь четкий утренний распорядок дня. То, как вы проводите вечера, тоже имеет очень важное значение. И несколько небольших изменений в ваших вечерних привычках могут существенно изменить ваше настроение утром и принести удачу.

Издание Huffpost рассказало о шести вечерних ритуалах, которые, по мнению психологов, окажут положительное влияние на ваше настроение на следующий день.

1. Совершайте вечерние прогулки.

Всего несколько минут легкого движения на свежем воздухе могут снизить уровень сахара в крови после еды и помочь вам расслабиться, а также обработать информацию, полученную за день, рассказала HuffPost британский психолог и специалист по благополучию Ли Чемберс.

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2. Отложите телефон, в идеале - в другую комнату.

Хороший сон оказывает значительное влияние на ваше психическое состояние на следующее утро. Чтобы получить более качественный отдых, сосредоточьтесь на улучшении "гигиены сна", под которой понимаются привычки образа жизни и факторы окружающей среды, влияющие на наш сон. И то, как мы используем свои устройства ночью, играет в этом большую роль.

Лори Сантос, профессор психологии Йельского университета, советует выключать гаджеты за 30 минут до сна и убирать свои устройства подальше от кровати, чтобы у вас не было соблазна посмотреть на них ночью.

3. Примите теплую ванну (или душ).

Как отмечает психолог Юстин Гроссо, вечерняя ванна приносит пользу физическому и психическому здоровью.

"Было доказано, что полное погружение в воду, в отличие от душа, поднимает настроение у людей с депрессией, улучшает сон у людей с бессонницей и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему", - пояснила она.

Если у вас нет ванны, ритуал принятия душа перед сном тоже имеет свои преимущества. Как рассказал консультант по сну Роберт Оэксман, "ночной душ может улучшить сон, усиливая снижение температуры тела, необходимое для засыпания и поддержания нормального сна ночью".

4. Проведите мысленное сканирование тела.

По словам Кортланда Дала, научного сотрудника Центра здорового ума при Университете Висконсин-Мэдисон, мысленное сканирование тела - это мощный способ снять хронический стресс и избавиться от умственных размышлений. Вы можете выполнять это простое упражнение, лежа в постели.

"Обратите внимание на каждую часть вашего тела, начиная с головы и медленно двигаясь вниз, пока не дойдете до пальцев ног", - рассказал он. - "Это активизирует мозговую сеть, необходимую для саморегуляции и внутреннего равновесия. Это также отличный способ снять стресс и отпустить все напряжение, которое накапливается в нашей напряженной жизни".

5. Подумайте о прошедшем дне

Отмечайте шаги, предпринятые для достижения цели, преодоленные трудности или выполненные задачи, какими бы незначительными они ни были. Это ощущение прогресса создаст основу для движения вперед на следующий день.

6. Завершите свой день благодарностью.

Прежде чем лечь спать, запишите три-пять вещей, за которые вы благодарны. Ранее психологи обнаружили, что простое перечисление своих благодарностей в жизни может привести к значительному улучшению вашего благосостояния.

"Если перед сном вы потратите несколько минут на размышления о людях, которых вы цените, и о вещах, за которые вы благодарны, вы, естественно, почувствуете меньше стресса и большую связь, когда засыпаете", — говорит Кортланд Дал.

Ранее психологи раскрыли 8 "секретных ингридиентов", которые помогут вам достичь своих целей и добиться успеха.

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