Блогер признался, что сложно переживал разрыв отношений.

Известный украинский блогер, ведущий Женя Янович поделился подробностями своей личной жизни. Он рассказал о расставании с бывшей и, как переживал разрыв отношений.

Женя Янович отметил, что расставание с бывшей девушкой - это досадный опыт для него. Блогер говорит, что в двух отношениях экс-возлюбленные уходили от него. Последние отношения стали особенно болезненными для него.

Женя Янович признался, что расставание стало серьезной травмой для него. Также ведущий поделился, что пытался восстановить отношения. Каждый раз он начинал общение с бывшими и они восстанавливали отношения, однако любви между партнерами уже не было:

В первых двух отношениях меня бросали. В первых отношениях девушка ушла от меня к доставщику пиццы. Это было для меня травмой. Это прекрасная профессия, но это было странно, когда ты молодой, классный и развиваешь юмор, душа компании. А когда от тебя уходят к доставщику пиццы, тебе кажется, что это крах, хуже быть не может. Я плакал. С первой и второй бывшей не общался длительный период, но потом у меня был незакрытый гештальт. Мы начинали общение, снова сходились, у нас был интим, и мне этого хватало, чтобы меня это отпустило. Мне надо было, чтобы я поставил точку. Я понимаю, что это не окей, но когда был моложе, у меня все сводилось к тому, что я хочу физически вернуть человека, и потом мы расходились.

Что известно о Жене Яновиче

Евгений Янович - не только блогер, но и известный украинский комик и актер. Настоящую популярность ему принесло шоу, которое он запустил вместе со студией "Мамахохотала" в 2013 году. Также он сыграл роли в фильмах "Как закалялся стайл", "Инфоголик", "Кураторы", "Преданный" и "Свое кино".

В 2022 году Янович презентовал свое шоу "Подкаст терапия" с психологом Спартаком Субботой. Тогда оно было популярным на просторах YouTube. Однако через год, выяснилось, что Спартак выдает себя за другого человека и врал зрителям.

Имя Евгения сразу обросло сплетнями и он решил закрыть проект. Янович отреагировал на скандал и признал, что психолог обманывал и его.

Напомним, ранее после скандала со Спартаком Субботой Женя Янович запустил новое шоу.

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