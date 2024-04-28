Одним из самых распространенных средств противодействия этим воздушным угрозам пока остается ЗУ-23-2.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк показал, как готовят военных, которые уничтожают российские "Шахеды", "Орланы", "Ланцеты" и даже крылатые ракеты.

"Малая зенитная артиллерия сейчас – на острие противодействия вражеским БПЛА. Поэтому в учебных центрах Сухопутных войск ВС Украины активно готовят истребителей "Шахедов", "Орланов", "Ланцетов" и даже крылатых ракет. Одним из самых распространенных средств противодействия этим воздушным угрозам пока остается ЗУ-23-2", – написал Павлюк под опубликованным видео.

Отмечается, что "Гепардов" и других, более совершенных систем малой артиллерии западного производства откровенно не хватает, а потребность в таком типе вооружения – огромная.

Несмотря на почтенный возраст, ЗУ-23-2 имеет свои преимущества. Она скорострельная и мобильная, объясняет военный по имени Олесь. Поэтому в учебных центрах Сухопутных войск непрерывно идет подготовка операторов этих систем.

Полностью заменить ЗУ-23-2 на новейшие системы возможности нет, отмечает военный корреспондент Александр Визгин. По его словам, она еще долго будет служить украинским защитникам.

ЗУ-23-2 – что это за оружие

Согласно данным из открытых источников, ЗУ-23-2 – это 23-мм спаренная зенитная установка. Ее разработали в конце 1950-х годов для поражения воздушных целей на высотах до 2,5 км и легкобронированных целей на расстоянии до двух километров.

Темп стрельбы (из двух автоматов) составляет 1600-2000 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность (из двух автоматов) – до 400 выстрелов в минуту.

Отмечается, что до 2022 года Силы обороны Украины имели ЗУ-23-2 советского и украинского производства. В качестве международной помощи для отражения российской агрессии Украина получала модификации установки от других государств – финские 23 ItK 61 и польские ZU-23-2CP.

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