Оккупанты потеряли очень много бронетехники, отметил британский чиновник.

Потери России в Украине ликвидированными и ранеными составляют около 450 тысяч человек.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на заместителя государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Лео Догерти. Издание отмечает, что в это количество не включают ликвидированных российских военных, которые служили в российских частных военных компаниях. Также цифра в 450 тысяч не включает военных, которые дезертировали из армии - их, по словам Догерти, "десятки тысяч".

"По нашим оценкам, уничтожено, брошено или захвачено украинцами более 10 000 российских бронемашин, в том числе около 3 000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских корабля всех классов и более 1 500 артиллерийских систем всех типов...", - отметил Догерти.

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Какие потери российской армии на сегодняшний день - что надо знать сейчас

Как сообщал Генштаб Вооруженных сил Украины, по состоянию на 26 апреля Силы обороны ликвидировали или ранили 463 тыс. 930 человек. Кроме того, украинские войска уничтожили или подбили 7 262 танков, 13 957 БМП и 11 867 артиллерийских систем оккупантов.

В августе прошлого года The New York Times сообщал, что потери обеих сторон ранеными и убитыми в войне приближаются к 500 тысячам. Среди них - 300 тысяч потерь у РФ и 170-190 тысяч в рядах Сил обороны.

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