По мнению Мусиенко, там есть перспективы, в том числе, для встречных боев, активной обороны и для того, чтобы попытаться вытеснить врага с определенных позиций.

Военный эксперт Александр Мусиенко оценил перспективы остановки мощного наступления российских оккупационных войск на Часов Яр. Он отметил, что там россияне используют стандартную тактику малых окружений, чтобы давить на Силы обороны.

"Что касается Часового Яра, то есть там определенные особенности и враг уязвим на определенных участках. Здесь вопрос уже в наших возможностях. Думаю, как только мы получим сейчас помощь, то удастся несколько ситуацию сдерживать, стабилизировать там, чтобы останавливать это продвижение", – сказал он в эфире телемарафона.

По мнению эксперта, там есть перспективы, в том числе, для встречных боев, активной обороны и для того, чтобы попытаться вытеснить врага с определенных позиций.

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"Есть там такие места. Кроме высот, это расположение позиций российских войск, которые являются для них уязвимыми, с точки зрения возможностей и развития контрударов. Не хочется говорить о деталях, но они известны. Эти планы прорабатываются. Вопрос в том, насколько нам сейчас хватит сил и средств", – акцентировал Мусиенко.

В то же время украинские силы должны быть готовы к различным сценариям вблизи Часового Яра, говорит эксперт.

"Мы должны рассматривать и худший сценарий, если врагу удастся подойти ближе (к Часовому Яру – УНИАН), и нам придется отходить. Такой сценарий тоже может быть, потому что враг давит. Я думаю, сейчас прибегнет к определенным интересным действиям наше командование, и мы все увидим", – добавил он.

Наступление РФ на Часов Яр: последние новости

Российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр Донецкой области. Для этого враг привлек тысячи солдат, пишет издание Sky News. Отмечается, что оккупация Часового Яра открыла бы противнику путь к более широкому наступлению в Донецкой области, которая сейчас на 50% находится под российским контролем.

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что сейчас россиян в городе нет. По его словам, враг пытается обойти город по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское.

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