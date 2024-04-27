В комплексе со средствами РЭБ и ПВО это может создать серьезные проблемы для наших операторов дронов, говорит Селезнев.

В РФ начали устанавливать антидронные сетки, чтобы защитить нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников. В частности, "мангалы" появились на Славянском НПЗ, а рядом с резервуврами были установлены мобильные РЭБ типа "Гроза-С".

Эту "тактику" прокомментировал в эфире "24 канала" военный эксперт Владислав Селезнев. Отмечается, что использование защитных сеток в некоторой степени поможет обезопасить нефтеперерабатывающие заводы от воздействия украинских дронов.

В то же время применение таких "мангалов" в комплексе со средствами радиоэлектронной борьбы и воздушной обороны создаст немалые проблемы для наших операторов беспилотников. Однако единичное применение такой защиты эффекта не даст.

Видео дня

"Только благодаря массированности применения дронов можно обойти вражеское сопротивление. Война – это соревнование технологий. Уверен, что наши операторы дронов найдут возможности и варианты, каким образом использовать БпЛА наиболее меткого и болезненно для врага. Чтобы противник терял, а не имел надежную защиту, которую бы мы не имели возможности преодолеть", – резюмировал Селезнев.

Атаки по российским НПЗ: последние новости

В ночь на 27 апреля в Краснодарском крае РФ дроны атаковали НПЗ и военный аэродром. Стоит отметить, что российские СМИ со ссылкой на минобороны РФ сообщили, что ночью их ПВО сбила 66 украинских БПЛА над территорией Краснодарского края.

Источники УНИАН сообщили, что эта ночь была взрывной для Ильского и Славянского НПЗ в Краснодарском крае России. Отмечается, что беспилотники СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам заводов. Это ключевые технологические объекты этих предприятий.

Вас также могут заинтересовать новости: