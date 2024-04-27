Хотя помощь еще не поступила, Украина смогла увеличить нормы, по которым выделяются боеприпасы нашей артиллерии, говорит Дикий.

Выделение помощи Украине от Соединенных Штатов Америки уже повлияло на ситуацию на поле боя. Это дало Силам обороны возможность увеличить использование снарядов, что положительно сказывается на боевых действиях.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ бывший командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий. Отмечается, что ситуация на фронте остается тяжелой, однако ни на одном из учатков враг не смог его прорвать.

"Пока не было понятно, проголосуют ли за пакет помощи, были очень жесткие ограничения по использованию и артиллерийских снарядов, и мин. Держали неприкосновенный запас на случай каких-то возможных вражеских прорывов. Сейчас помощь проголосована, физически отгружена и в дороге, поэтому мы позволили себе этот запас использовать. И уже сейчас меняются нормы выдачи снарядов на каждое наше орудие, на каждый наш миномет", – объяснил он.

Видео дня

По словам Дикого, сейчас в украинской армии остается критический дефицит личного состава, и эту проблему необходимо решать внутри старны.

"Последние полгода мы были в условиях критических дефицитов — это дефицит снарядов и дефицит людей. И теперь дефицит снарядов кончился, одну из двух критических проблем решили. Но вторая проблема никуда не делась. И это то, что американская помощь не решает. Это то, что должны решить мы сами", – добавил он.

Помощь Украине от США: последние новости

24 апреля президент США подписал пакет помощи Украине, которым предусмотрены расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов. В тот же день Штаты выделили Украине помощь на 1 миллиард долларов.

В новый пакет помощи от США вошли в частности ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО; зенитные ракеты Stinger; стрелковое оружие и боеприпасы к нему, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами; боеприпасы для HIMARS; 155 мм артиллерийские боеприпасы; боевые машины пехоты Bradley и другое оборудование.

Кроме того, на днях стало известно, что США готовят один из крупнейших пакетов помощи Украине на $6 миллиардов. 26 апреля о его выделении официально объявил министр обороны Ллойд Остин. Речь идет о закупке критических перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, больше систем для противодействия дронам, значительное количество артиллерийских боеприпасов и боеприпасы класса "воздух-земля".

Вас также могут заинтересовать новости: