Поражение такой цели является прекрасным результатом, ведь больше всего украинские войска на фронте страдают от ударов управляемыми авиабомбами, говорит Селезнев.

В ночь на 27 апреля на российском аэродроме "Кущевская" произошла "бавовна". По предварительной оценке, был уничтожен склад с универсальными модульными планирующими комплектами, которые могли быть использованы для превращения обычных бомб в управляемые.

Эту атаку в эфире "24 канала" прокомментировал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, поражение такой цели является прекрасным результатом, ведь больше всего украинские войска на фронте страдают от ударов управляемыми авиабомбами (УАБами).

"Модель УМПК – это принадлежности, которые превращают обычную фугасную авиабомбу в управляемый авиационный боеприпас. Конечно, это была удачная охота, ведь враг активно использует эту компоненту для того, чтобы бить по нашим Силам обороны", – пояснил Селезнев.

Он отметил, что оккупанты потеряли значительную часть ресурсов, которые необходимы для превращения фугасных бомб в планирующие. И хотя у российского ВПК есть возможности изготавливать их в немалом количестве, это немного оттянет время.

"К тому же в сообщениях говорилось, что пока не верифицировано количество уничтоженной вражеской авиационной техники на аэродроме вблизи Кущевска. Но понятно, что разрушение вражеского военного потенциала, в частности самолетов, носителей управляемых авиационных бомб, добавляют нам определенных возможностей", - отметил Селезнев.

Отмечается, что КАБы наносят больше всего проблем украинским защитникам на "нуле". Таким образом, чем больше подобных атак будет, тем легче нашим военным станет на поле боя.

Атака по аэродрому "Кущевская"

Ночью 27 апреля на аэродроме "Кущевская", что расположен на окраине станицы Кущевская в Краснодарском крае РФ, произошла "бавовна". Отмечалось, что после атаки на аэродром поехали скорые, подъезды в направлении объекта были перекрыты военными.

Впоследствии источники УНИАН сообщили, что удары по территории РФ беспилотниками нанесла Служба безопасности Украины. Взрывной эта ночь стала не только для аэродрома, но и для двух нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об Ильском и Славянском НПЗ.

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