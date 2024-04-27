Таджиков просят не ездить в Россию без острой необходимости.

Таджикистан призвал своих граждан временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

"Срочная рекомендация гражданам Таджикистана. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости", – говорится в сообщении.

Причины такой рекомендации, тем более "срочной", не указаны.

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Участие граждан Таджикистана в теракте под Москвой

Как писал УНИАН, 22 марта на окраине Москвы произошел самый масштабный теракт в России за последние два десятилетия. Группа из четырех мужчин расстреляла посетителей киноконцертного центра "Крокус", убив около 150 человек и ранив еще несколько сотен. Впоследствии все террористы были задержаны - они оказались гражданами Таджикистана.

Сразу после задержания российские силовики отрезали ухо одному из мужчин и пытались ему же и скормить. Процесс снимали на видео. Позднее было опубликовано видео, как российские силовики пытают током другого задержанного.

Никакой реакции на видео со зверскими пытками задержанных со стороны российских "правоохранителей" не последовало. Однако свое возмущение официально выразил Таджикистан.

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