В течение суток на фронте зафиксировано 71 боевое столкновение.

Авиация Сил обороны за сутки 27 апреля нанесла серию ударов по позициям россиян. Как говорится в сообщении Генштаба, поражено 16 районов сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Между тем российские оккупанты нанесли 31 ракетный и 46 авиационных ударов, осуществили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Ситуация на фронте за 27 апреля

В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение, враг атакует почти по всей линии фронта.

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В частности, на Купянском направлении ВСУ отбили 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 12 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 6 атак в районах населенных пунктов Спирное, Ивановское, Клещеевка и Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковиевка и западнее Победы Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, однако, в течение суток, наступательных (штурмовых) действий не вел.

Ситуация на фронте - последние новости

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сегодня сообщил, что российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино в Донецкой области.

Впоследствии аналитики DeepState заявили, что российская армия захватила село Бердичи.

Также сегодня издание BILD также сообщало, что оккупанты расширили прорыв под Очеретино и захватили село Соловьево.

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