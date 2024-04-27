Военные объекты в Татарстане, до которого более тысячи километров, атакуют именно дроны, переделанные из самолетов.

Для глубоких ударов по объектам на территории России Украина превратила спортивный самолет в ударный беспилотник-камикадзе дальнего действия. Об этом пишет Forbes, анализируя информацию о падении одного такого аппарата глубоко на территории России.

На фотографии, опубликованной на этой неделе одним из российских пропагандистов, изображен разбитый легкомоторный самолет, лежащий вверх колесами в российском поле. По данным Forbes, это переделанный Skyranger Nynja - продается в Украине как готовый самолет, или как комплект, который нужно самостоятельно собрать дома.

Базовая версия Nynja способна преодолеть расстояние более 600 км с крейсерской скоростью около 160 километров в час с полезной нагрузкой в пару центнеров.

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Nynja по форме, размеру и характеристикам похож на другой украинский спортивный самолет - Aeroprakt A-22. 2 апреля по меньшей мере один беспилотник, созданный на базе А-22 и начиненный взрывчаткой, врезался в промышленный городок специальной экономической зоны "Алабуга" в 1200 километрах от украинской границы. Именно там собирают беспилотники Shahed для российских военных.

Судя по обнародованным фото разбитого Nynja, беспилотник был оснащен видеокамерой, которая дает картинку оператору. Связь, очевидно, поддерживается через спутник. Автономная навигация, вероятно, осуществляется с помощью системы GPS. Разбитый Nynja имел на борту легкую авиабомбу ФАБ-100, прикрепленную снизу.

"Перенос взрывного груза под брюхом, а не внутри кабины, как, очевидно, делает А-22, может означать, что дрон Nynja может сбросить бомбу, а затем развернуться и вернуться на базу. Это сделает его многоразовым", - отмечает Forbes.

Однако, учитывая дальность, где упал дрон (около 1000 километров от границы Украины), маловероятно, что он имел запас топлива на обратный путь.

Эксперты оценивают стоимость такого дрона в несколько сотен тысяч долларов - мелочь по сравнению с крылатой ракетой стоимостью в несколько миллионов долларов.

Сколько дронов Nynja может быть в Украине, сказать трудно. Владелец базового проекта продал украинским производителям лицензии на изготовление не менее 1600 самолетов. Летчик Матье Бурден, с которым консультировался Forbes, говорит, что самолеты Ninja вдруг стали дефицитом в Украине с началом войны. По его мнению, все доступные экземпляры сейчас идут на военные нужды.

Атаки дронов в глубине России: последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 2 апреля украинские дроныатаковали территорию завода в Татарстане, где изготавливают дроны "Шахед". Одновременно был атакован нефтеперерабатывающий завод неподалеку. Это самая дальняя атака по территории РФ за все время - около 1200 километров от границы Украины.

17 апреля беспилотники снова атаковали Татарстан. На этот раз под удар попал Казанский авиазавод, где изготавливают и ремонтируют стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

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