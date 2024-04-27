'Я - не бедный человек': народный артист Украины рассказал, какая у него пенсия

Иван Попович не считает себя бедным человеком.

Народный артист Украин Иван Попович рассказал, какую пенсию получает в свои 75 лет. По его словам, этой суммы недостаточно для комфортной жизни.

В интервью "Главкому" он признался, что получает всего 5 тысяч гривень. Этих денег ему хватает только на бензин и мелкие расходы.

"Мне этих денег хватает заправить машину и доехать из Закарпатья в Киев, и по дороге чаю выпить, потому что на поесть уже не хватит. Василий Зинкевич мне рассказывал, что он был в Кабинете министров, рассказал там, что в свое время он приносил филармонии миллионы, то, мол, что же это за несправедливость, и на что же ему жить?" - говорит Попович.

Он добавил, что и сейчас зарабатывает деньги, чтобы обеспечивать семью. Однако, продолжил он, у многих нет такой возможности. Особенно сложно, по мнению Поповича, театральным народным артистам, потому что они буквально считают копейки.

При этом себя он не может назвать бедным человеком:

"Я зарабатываю на то, чтобы моя семья не голодала. На сегодня имею две квартиры в Киеве и дом под Киевом, но его разбили россияне".

Отметим, всплеск популярности Поповича начался в 80-х. Тогда из эфира не сходили "Карпатская свадьба", "Василина", "Разлук не будет", "Меня радует мир". В 90-е и 2000-е гремели "Золото Карпат", "Гуцулянка" и другие.

Напомним, ранее Лолита рассказала, какая у нее пенсия в России.

Вас также могут заинтересовать новости: